214 pagine racchiuse in un'elegante copertina d'autore, fitte di illustrazioni e foto.

Un cofanetto editoriale prestigioso per raccontare una vicenda imprenditoriale "rivoluzionaria", che prende le mosse dalla visione di un ex operaio capace, in meno di 10 anni, di creare una delle principali griffe dell'alta ristorazione milanese.

Parliamo di Langosteria, parliamo di Enrico Buonocore, messo a fuoco dalla giornalista gastronomica Roberta Schira in questo volume edito da Rizzoli.