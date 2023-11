“Calma Rivoluzionaria” è il titolo del nuovo singolo di Ornella Vanoni, con Samuele Bersani, uscito venerdì 17 novembre, per BMG. Seguendo la scia delle sonorità brasiliane di “Calma”, brano originale di Marisa Monte, “Calma Rivoluzionaria” è stato, interamente, riscritto da Samuele Bersani e prodotto dallo stesso artista, con Pietro Cantarelli, regalandone una versione completamente inedita e attuale.

«Lo scorso inverno, mi sono imbattuta nella musica di Marisa Monte, artista brasiliana, autrice di un meraviglioso brano di cui mi sono innamorata – racconta Vanoni –. Così, ho condiviso la musica con Samuele Bersani, un mio caro amico, una persona a cui voglio tanto bene e che stimo tantissimo. Sulla musica di “Calma”, Samuele ha riscritto un testo molto diverso e attuale, quasi perfetto, per questo difficile momento storico».

La canzone descrive e racchiude, nell'ossimoro del titolo, l’originalità e la vena artistica dei due artisti e di tutto il brano, dove due termini, apparentemente, inconciliabili sono stati, volutamente, accostati, per produrre un inatteso cortocircuito che regala una sorprendente “energia di senso” al tutto. «Mai come in questo presente rabbioso, è necessaria la prudenza, rispetto all'istinto primordiale», chiosa Bersani.

I due artisti, non nuovi a queste commistioni, avevano già lavorato insieme in “Isola”, rivisitazione di “Tango”, brano scritto dal compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, a metà degli Anni 90, ripreso e rivestito di nuove sonorità e parole originali da Samuele e regalato alla voce di Ornella.

Il brano anticipa “Calma Rivoluzionaria Live 2023”, il nuovo progetto discografico di Ornella Vanoni, fuori da venerdì 1º dicembre e già disponibile in preorder. A distanza di due anni dall’ultimo album, è un viaggio in musica, attraverso alcuni dei grandi successi di una tra le più importanti interpreti della musica leggera italiana - registrati live durante il tour teatrale “Le Donne E La Musica Tour” e accompagnati da inframezzi tratti dallo scritto teatrale “Le Donne E La Musica” - impreziositi dai due inediti: quello – appunto – con Bersani e “Camminando”, di cui Pietro Cantarelli è autore e compositore.