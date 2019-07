Disney, ecco quanto ha guadagnato nel 2019 in soli 4 mesi

Il cinema è soprattutto arte? Una volta si poteva rispondere di sì, senza tanti problemi. Oggi, invece, è molto difficile continuare a crederlo. Infatti, prima di tutto, il cinema è un industria e fare cinema, di conseguenza, è soprattutto fare affari. E per qualcuno sono pure affari d'oro, come per la Disney che nei primi sette mesi del 2019 ha già battuto l'incasso ottenuto al botteghino in tutto il 2018.

Un risultato ottenuto grazie ai film Marvel come "Avengers: Endgame" e alla sua ultima uscita, "Il Re Leone".

Ad essere precisi, il risultato ottenuto dalla Disney è concentrato soprattutto in quattro mesi, a partire dall'uscita di "Captain Marvel" che in tutto il mondo ha incassato 1,12 miliardi di dollari e poi è proseguito con "Avengers: Endgame", maggior incasso di tutti i tempi con 2,79 miliardi.

A questi titoli si sono aggiunti gli incassi da oltre un miliardo di dollari del remake di Aladdin e quello destinato a superarlo di gran luna de "Il Re Leone". E sul miliardo di dollari è destinato ad attestarsi anche l'episodio 4 di "Toy Story" che finora ha guadagnato 917 milioni di dollari.

Uno cruccio per la Disney? Il "Dumbo" di Tim Burton, costato 170 milioni di dollari, ma che è riuscito ad incassare solamente, si fa per dire, 350 milioni.

Quindi, tirando le somme, a partire dall'8 marzo 2019, in soli quattro mesi di programmazione, Disney ha incassato oltre 7 miliardi di dollari, con solo sei film.

Una risultato fantastico, dal punto di vista degli affari. È sufficiente solo che, in riferimento al cinema, non si parli di settima arte.