Il top dj marchigiano Samuele Sartini a metà novembre è protagonista in Lombardia, tra Brescia e Cremona. L'11 novembre è al River di Soncino (Cremona), mentre il 24 novembre è al Circus beatclub per il party Off Beat. Entrambi questo spazi sono gestiti dal team guidato da Antonio Gregori e sanno proporre a chi ha voglia di ballare il meglio delle tendenze internazionali... tra cui non può certo mancare la house di Samuele Sartini.



Ci sono pochi artisti in Italia che riescono a conquistare il dancefloor Internazionale con il loro sound. Uno di questi è certamente Samuele Sartini. Simbolo di classe ed efficacia, le sue produzioni sono frutto di un attento lavoro e di una spasmodica ricerca di sonorità e melodie, vantando la collaborazione di performer d'elite. Dagli esordi discografici con "Fly", "Real Love" featuring Michael Watford e "Let's Get Back The Feeling" affidato alla voce di CeCe Rogers passando per le club hit "Why" e "Love Shine", pubblicate con lo pseudonimo Sam Project, fino ad arrivare alle perle pop-house "Love U Seek" e "Back Again" interpretate da Amanda Wilson, la sua ascesa nel mercato non segna battute d'arresto. Proprio dalla fusione della voce di "Love U Seek" con la progressive track "Bromance" dello svedese Tim Berg aka Avicii nasce "Seek Bromance", un fenomeno planetario da oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube edito su Ministry Of Sound, Armada e Kontor e celebrato in tutto il mondo con un doppio disco di platino e numerosi dischi d'oro; scelta dal Premio Oscar Clint Eastwood come una delle colonne sonore del suo film "The 15:17 To Paris". Il suo stile inconfondibile lo ha portato a remixare artisti del calibro di Armin Van Buuren, Bob Sinclar, Saint Motel, Roger Sanchez, Fragma, Calvin Harris, Paul Van Dyk, Inna, Ultra Nate e la Rock Star italiana Vasco Rossi, firmando le versioni che hanno fatto la differenza in pista come negli airplay.



Dopo diversi anni come resident Dj nel leggendario Pineta Club di Milano Marittima, è guest con regolarità in tutti o quasi i top club italiani, tra cui Peter Pan e Villa delle Rose a Riccione, Villa Papeete a Milano Marittima, Praja a Gallipoli (...)



Tra i più recenti successi di Samuele Sartini, ecco "Mas Que Nada" (UMM), che fa ballare il mondo grazie a colleghi di mixer di alto livello come Fisher e James Hype



