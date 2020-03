Voglia di qualcosa di goloso per la colazione? Che ne dite di provare i muffin cacao e cocco con la ricetta senza glutine? Da Blog senza glutine.

Semplici e veloci, sono naturalmente gluten free in quanto preparati con ingredienti che non lo contengono, come la farina di riso e la fecola di patate. In quanto al lievito, assicuratevi ne sia privo, così come il resto degli alimenti previsti.

I muffin cacao e cocco sono anche senza burro, ma contengono il latte: nel caso di intolleranza al lattosio sostituitelo senza alcun problema con uno di tipo vegetale. Andranno bene sia quello di riso che quello di soia, anche al cioccolato.

Per prepararli, infine, in versione completamente vegan, dovrete realizzare i muffin cacao e cocco senza uova: eliminatele sostituendole con 200 gr di yogurt di soia cremoso, successo assicurato.

Ingredienti

150 gr di farina di riso

50 gr di fecola di patate

80 gr di farina di cocco

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

1/2 bustina di lievito

150 g di zucchero

2 uova

300 ml di latte

100 ml di olio di semi

1 pizzico di sale

Preparazione

Versate in una ciotola le uova e montatele a lungo con lo zucchero.

Unite la farina di cocco, quella di riso, il lievito, la fecola ed il cacao amaro in polvere setacciato, quindi aggiungeteli alternandoli con il latte e l'olio.

Insaporite con un pizzico di sale e mescolate bene ma brevemente.

Suddividete l'impasto nei pirottini appositi non superando i due terzi e fate cuocere in forno caldo a 180 °C per circa 20 minuti.