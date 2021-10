Imperdibili le giornate del 30 e 31 ottobre 2021: torna protagonista la perla nera della Val di Ceno.

Giunge alla sua ottava edizione la Fiera del Tartufo di Bedonia (PR), visitabile nell’ultimo weekend del mese di ottobre, nei giorni 30 e 31.

L’autunno porta a tavola sapori unici e inconfondibili. L’incantevole città di Bedonia in questo periodo dell’anno raccoglie i frutti della sua terra e li espone in una fiera dedicata all’enogastronomia locale. Il sapore più prezioso della terra della Val Ceno esaltato nelle sue più golose vesti per una grande festa che svela le migliori proprietà del tartufo locale.

Particolare attenzione è sempre dedicata al Tartufo nero della Val Ceno, fiore all’occhiello dell’Appennino.

La fiera mescola cultura, gastronomia e arte, con bancarelle lungo tutto il centro storico del paese. Non mancheranno gli artisti di strada e gli spettacoli itineranti, lo show cooking e la dimostrazione con i cani per la ricerca del tartufo per grandi e piccini.

In questi giorni i ristoranti del paese offriranno degli squisiti piatti a base di Tartufo nero della Valle del Ceno e prodotti tipici locali. Anche nei bar di Bedonia sarà possibile gustare ottimi aperitivi al tartufo ascoltando musica dal vivo.

Un weekend intenso dove il divertimento e il gusto non mancheranno!

Per informazioni:

Ufficio Turistico Bedonia

Tel.: 0525 824765

www.fieradeltartufodibedonia.it



PROGRAMMA:

SABATO 30 OTTOBRE

Dalle ore 13:00 potete iniziare il vostro viaggio nel gusto fermandovi in uno dei ristoranti del paese per degustare i piatti con il protagonista della fiera: il Tartufo locale.

Dalle ore 16.00 apre l'esposizione dei banchi dedicati alla Fiera del Tartufo e Street Food: lasciatevi ispirare e trasportare dagli artisti locali e dai prodotti tipici. E per i più piccoli ci sono i giochi gonfiabili.

Dalle ore 18:30 inizia Aperitartufo con degustazione presso i bar del centro storico.

Nota: La giornata di sabato è solo un’anticipazione della fiera stessa. Non saranno presenti tutti gli stand come, invece, avverrà domenica 31 ottobre.



DOMENICA 31 OTTOBRE