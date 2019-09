Giardini rigogliosi dove sculture, fontane, vasi in marmo, busti e grotte artificiali trovano il loro regno

Il classico giardino all'italiana, noto anche come giardino rinascimentale, era un nuovo stile di giardino che è emerso alla fine del XV secolo in ville prosperose a Roma e Firenze. Prima di questo, i giardini medievali italiani erano stati rivolti verso l'interno, chiusi da mura e dedicati alla coltivazione di ortaggi, frutta ed erbe medicinali (o per la meditazione silenziosa e la preghiera nei giardini del monastero).





Lunetta della tenuta di Villa di Castello raffigurata dal pittore Justus Utens nel 1599, con grande prato, laghetti per pesci, giardini, labirinto di cipressi, Grotta degli animali e ampi frutteti.



Il giardino rinascimentale italiano ha abbattuto il muro tra il giardino, la casa e il paesaggio esterno per guardare verso l'esterno, sia fisicamente che intellettualmente, ed è stato coltivato principalmente a scopo di piacere. È emerso dalla riscoperta da studiosi del Rinascimento di modelli romani classici, ispirati agli ideali classici di ordine e bellezza, ed era destinato al piacere della vista del giardino e del paesaggio oltre che per la contemplazione e per il godimento dei luoghi, suoni e odori del giardino stesso. I giardini del primo Rinascimento furono progettati con tunnel di verde, alberi per l'ombra e un giardino segreto chiuso.

A metà del XVI secolo, la magnificenza divenne percepita come una virtù e i giardini divennero più grandi, più grandi e più simmetrici, pieni di fontane, statue, grotte, piscine e altre caratteristiche come i Medici e altre famiglie e individui ricchi costruirono giardini per dimostrare il proprio potere e magnificenza ai visitatori: il giardino era una forma di teatro politico, che presentava il potere, la saggezza, l'ordine, la bellezza e la gloria che i Medici avevano portato a Firenze.

I tradizionali giardini all'italiana hanno un design formale, con prati simmetrici e geometrici in quadrati, rettangoli o triangoli, che evitano le curve e spazzano i bordi inglesi. La villa è trattata come una caratteristica del giardino, di solito la vista centrale, ma la vista dalle finestre e dalle porte della villa è altrettanto importante. Ordine ed equilibrio sono gli obiettivi del design, che illustrano il potere dell'uomo sulla natura. Le piante curate in siepi geometriche o topiari (piante sagomate, tagliate e potate in forme divertenti) sono sempreverdi, quindi il colore predominante è il verde - sebbene il fogliame degli arbusti o degli alberi sia disponibile in una vasta gamma di sfumature dal verde chiaro al verde scuro, così come alcuni in argento, bronzo o oro.

Le piante sempreverdi di varie tonalità di verde, argento, bronzo o oro sono curate in forme geometriche.

Bosso, Cipresso italiano, alloro, tasso, rosmarino e ginepro sono alcune delle specie più comuni. Queste piante sono anche usate per delineare le aree del giardino - ognuna con la sua vista speciale - e fanno da sfondo a statue e fontane. Ovviamente ciò richiede molto lavoro per mantenere le forme precise delle piante che vogliono continuare a crescere in una forma più naturale!

Mantenere le forme precise e geometriche delle piante nei giardini italiani richiede frequenti tagli.

Dal momento che il giardino è considerato un'estensione della casa, è decorato allo stesso modo, con un sacco di arte umoristica o aggraziata. Sculture di divinità romane, dee ed eroi di antiche leggende sono comuni.

Statue di divinità ed eroi sono comuni, con animali, come i leoni sono meno comuni.

Gli alberi di limoni in vasi di terracotta sono una decorazione comune per il patio o le aree salotto e le raccolte più grandi di agrumi sono spesso disposte sui prati per la stagione di crescita (e vengono spostate in limonaie appositamente costruite quando il tempo diventa freddo perché non sono resistenti al gelo).

Gli alberi da frutto sono spesso forzati nella crescita in archi o sopra pergole o spalancati contro una parete esposta a sud per la maturazione precoce del frutto. I giardini italiani generalmente mancano di fiori; se sono inclusi, di solito è in mazzi sparsi in diverse aree o in letti densamente piantati che circondano un'alta pianta centrale o una statua. Passerelle in pietra o ghiaia, cortili e pareti sono elementi distintivi del giardino italiano, piuttosto che i vasti prati che formano i giardini inglesi. Pareti e altre strutture sono spesso ricoperte di viti a graticcio come edera, caprifoglio o rose rampicanti e pergole, portici e padiglioni sono ricoperti di rampicanti fioriti tra cui glicine o uva.

Le ville erano situate sulle colline in campagna o sui pendii di una montagna, che non solo offrivano una vista eccezionale, ma erano rinfrescati dalla brezza e teneva lontana la malaria che si è verificata nelle valli (e involontariamente, l'isolamento dalla peste che decimò le città e le città sottostanti). A causa del sito in pendenza, i giardini sono disposti su più livelli, o terrazze, collegati da percorsi e brevi rampe di scale, offrendo luoghi per godere della vista circostante e vedere il giardino dall'alto. Le terrazze dividono il giardino in stanze con diversi "stati d'animo". Guardando verso il basso dalla villa, le terrazze dovrebbero creare una vista artisticamente scolpita. C'è sempre una passeggiata o un sentiero formale affiancato da siepi formalmente tagliate dove una famiglia o visitatori possono passeggiare sia per vedere il giardino che per essere visti. I giardini italiani contengono un giardino segreto, uno spazio privato chiuso all'interno del giardino, ispirato ai chiostri dei monasteri medievali - forse un pergolato drappeggiato da viti o solo una panchina nascosta - e spesso una grotta, una grotta artificiale piena di sculture e talvolta con arredamento.

L'acqua in una forma o nell'altra è anch'essa un elemento essenziale del giardino italiano in questo clima caldo. Potrebbe essere solo una fontana in pietra decorata che costituisce il punto focale del giardino o una piscina riflettente. Ma più tardi nel Rinascimento, i miglioramenti dell'idrologia portarono i giardini ad esser dotati di cascate e fontane sempre più elaborate e maestose. La funzione principale dell'acqua era l'irrigazione, ma furono introdotte fontane, ruscelli e stagni per creare interesse e migliorare la bellezza del giardino.

Non esiste un giardino all'italiana in stile unico. Le diverse regioni d'Italia influenzano la forma e la funzione dei giardini, modellati dal clima, dalla geografia e dalla storia. Anche i giardini contemporanei sono influenzati dalla cultura, dal pensiero e dalla storia italiana. Il perfetto giardino all'italiana avrebbe uno spazio ombreggiato per sedersi e contemplare gli sforzi che sono stati fatti per rendere questa grande presentazione verde. I giardini italiani hanno anche influenzato molti altri stili di giardini europei, in particolare i giardini francesi e inglesi.

Con il contributo di Le Pietre Srl