Il giorno 5 giugno presso la prestigiosa sala maestra di palazzo Chigi di Ariccia, a conclusione di un brillante percorso di lavoro, gli allievi del Corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria dell’IC Vito Volterra di Ariccia, hanno tenuto il Saggio Musicale di fine anno scolastico sotto guida competente e appassionata dei docenti di strumento: Massimiliano Chiappinelli (pianoforte), Anna Chiara Pedicino (flauto), Davide Pierbattista (chitarra), Stefania Solazzo (violino).

Gli studenti hanno eseguito brani tratti da diversi repertori: classico, contemporaneo e moderno, riscuotendo ottimi consensi dal pubblico, composto da autorità locali, genitori, professori, amici. Tra i pezzi più noti: Ed Sheeran, Edward Elgar, Henry Purcell, Ludwig Van Beethoven, Chopin, Piazzolla.

Proprio in quest’occasione è stata assegnata agli studenti più meritevoli dell’Istituto la Borsa di studio Giorgio Gasperini, grazie alla generosità della moglie, la professoressa Teresa Spinazzola, felice e commossa di poter onorare la memoria del marito, tenore lirico ed insegnante di musica della scuola Vito Volterra, prematuramente scomparso nel luglio del 2020.

Gli allievi premiati per la costanza, l’impegno e la volontà di proseguire gli studi musicali sono stati Matteo Cecchini (3B), Gabriele Lilli (3B), Cristian Martorelli (3B), Maria Vittoria De Angelis (2A), Nicholas Mancini(2A), Ledio Sinani (3B).

"Lo studio della musica è un'importantissima esperienza formativa ed insegna ad ascoltare" hanno dichiarato soddisfatti i docenti di strumento "siamo fieri dei nostri alunni, dell'impegno, della dedizione e della passione che hanno messo nel far musica insieme".

Nel corso della manifestazione i quattro insegnanti, assieme alla cantante soprano Paola Colonna, ospite d’eccezione della serata, hanno omaggiato il pubblico presente con l’esecuzione di “Youkali”, una canzone nata su un tango-habanera composta di Kurt Weill nel 1934, con un’aria tratta dall’Opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini e con il brano tratto da “Nuovo Cinema paradiso” di Andrea Morricone.

Alla manifestazione sono intervenuti il Professor Daniele Pettinari come conduttore e moderatore della serata e la dirigente scolastica Dott. Marina Petrucci che ha sottolineato il grande valore della musica come disciplina dall'elevato valore educativo e formativo e si è complimentata con gli allievi e i docenti per il bellissimo lavoro svolto, che ha portato la scuola a distinguersi nei Concorsi musicali a cui ha partecipato: il “Premio Città di Latina” a Latina e il “Premio Terre di Severino” a Roccasecca (FR). In entrambe le occasioni i solisti e l’orchestra hanno ricevuto numerosi premi, i cui attestati sono stati consegnati nel corso della serata.

Gli applausi, i complimenti e i ringraziamenti sono stati tantissimi perché alunni e alunne, diretti dai professori, hanno dimostrato di aver raggiunto un eccellente livello di preparazione e di competenze.

Di seguito i nominativi degli studenti premiati:

PREMIAZIONE DEI CONCORSI MUSICALI NAZIONALI

“TERRA DI SEVERINO” a ROCCASECCA (FR) 12 MAGGIO 2023

“CITTA’ DI LATINA” a LATINA 31 MAGGIO 2023

ADRIANO PELLEGRINO 3° premio Citta’ di Latina

CRISTIAN MARTORELLI 3° premio Citta’ di Latina

VALERIO RECINE 3° premio Citta’ di Latina

SIMONE CIARDO 3° premio Citta’ di Latina

FEDERICO SELLAN 2° premio Citta’ di Latina

MARIA VITTORIA DE ANGELIS 2° premio Terra di Severino e 2° premio Citta’ di Latina

DIEGO GRAMICCIA 2° premio Citta’ di Latina

RICCARDO PALLICCA 2° premio Terra di Severino e 2° premio Citta’ di Latina

GABRIELE LILLI 2° premio Terra di Severino e 2° premio Citta’ di Latina

GIORGIA PANICO 2° premio Citta’ di Latina

GABRIELE GERMONI 2° premio Citta’ di Latina

VITTORIO VIOLA 2° premio Terra di Severino e 2° premio Citta’ di Latina

NICHOLAS MANCINI 3° premio Terra di Severino e 2° premio Citta’ di Latina

EMMA WANG 3° premio Terra di Severino e 1° premio Citta’ di Latina

FEDERICA FORTINI 1° premio Citta’ di Latina

CECCHINI MATTEO 2° premio Terra di Severino e 1° premio Citta’ di Latina

VOCINO DAVIDE 1° premio Terra di Severino e 1° premio Citta’ di Latina

SINANI LEDIO 1° premio Terra di Severino e 1° premio Citta’ di Latina

MAMPIERI CHIARA 2° premio Terra di Severino e 1° Premio Assoluto Citta’ di Latina

Il SESTETTO DI CHITARRE composto da Matteo Cecchini, Simone Ciardo, Luca Ferraro, Diego Gramiccia, Gabriele Lilli e Riccardo Pallicca ha ottenuto il 1° premio Terra di Severino e 1° premio Citta’ di Latina

L’ORCHESTRA DELL’ISTITUTO “VITO VOLTERRA” di ARICCIA ha ottenuto il PREMIO SPECIALE come SCUOLA PARTECIPANTE PIU’ LONTANA al Concorso Terra di Severino

Inoltre ha vinto il 1° premio Terra di Severino e 1° premio Citta’ di Latina

(Prof. Maria Pina Ciancio)