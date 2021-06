La terza Commissione consiliare, presieduta da Maria Magliarditi, ha approvato il Regolamento, che prevede una sinergia tra cittadini e Amministrazione per la cura e la gestione condivisa dei beni urbani.

Presentato con una mozione dalla stessa Magliarditi nel 2019 ed approvato dal Consiglio comunale, non aveva avuto più attuazione: da qui la decisione di riprendere la questione e redigere il Regolamento vero e proprio, che consente – come spiega Magliarditi – di instaurare una collaborazione tra il privato e l’ente pubblico per la gestione di beni comunali.

Nello specifico vi sono due tipologie di patto: quello ordinario, che consente a qualsiasi cittadino di realizzare interventi di cura in modo spontaneo e gratuito, e quello complesso, che hanno valore economico significativo comportante attività innovative volte al recupero e alla trasformazione e alla gestione di attività d’interesse generale che incidono sul miglioramento della qualità di vita della città e dei cittadini. In esso sono fissati i principi legati alla trasparenza delle attività proposte attraverso l’inserimento nel portale istituzionale di una apposita sezione. “Dopo oltre due anni – conclude Magliarditi – riusciamo a dare attuazione; non appena il Consiglio approverà la delibera, ad una progettualità importante che punta a coinvolgere in modo concreto cittadini ed associazioni a farsi promotori di iniziative che puntino a quel processo di rigenerazione urbana e di valorizzazione del territorio che rappresenta uno dei punti chiave del programma elettorale dell’Amministrazione. Sono fiduciosa che questo “patto” sarà produttivo per la nostra città che necessità di un concreto rilancio ai fini soprattutto turistici”.

Il Sindaco Pippo Midili ha nominato il dottor Saro Gugliotta, già presidente regionale di “Slow food”, consulente a titolo gratuito per la valorizzazione delle culture enogastronomiche legate al cibo tradizionale locale, alla sostenibilità, all'ambiente ed alla ricerca di quei prodotti caratterizzanti il territorio e le culture contadine e marinare milazzese. “Una figura specializzata e di prestigio – ha detto il primo cittadino – per supportare l’Amministrazione che ha, come prioritarie, azioni mirate alla valorizzazione delle nostre produzioni tipiche locali ed alla promozione delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio, con l’obiettivo di creare una carta d’identità territoriale per la valorizzazione della filiera della produzione milazzese”.