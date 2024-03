Il nuovo singolo in uscita della giovane cantautrice romana.

Il nuovo singolo di Miriam racconta di una storia nata da uno sguardo, ma consumata nel pensiero di chi l’avrebbe voluta vivere davvero, in una serata con musica troppo alta, tra i profumi confusi nella massa delle persone intorno.

«La notte è sempre lo sfondo più bello delle nostre storie, quelle consumate nell’incontro e quelle invece rinchiuse nella proiezione della propria mente, di ciò che avrebbe potuto essere ma non è mai stato. Ho visto e vissuto centinaia di queste storie. Una sera, un incontro che può sembrare insignificante si trasforma tutto d‘un tratto in un ricordo che cambia, occupando per giorni i tuoi pensieri. Quante volte ho immaginato come sarebbe stato quello stesso incontro se fosse durato anche solo qualche secondo in più. Dopo averlo immaginato più e più volte un giorno è nata lei. Una canzone che ha saputo trasformare questa esperienza così ricorrente in una storia da consumare a tutto volume». Miriam

Radio date: 15 marzo 2024

https://www.tiktok.com/@jesuismiriam_

https://www.instagram.com/jesuis.miriam_/?hl=it

https://www.youtube.com/channel/UCYsHpph1RqBDHsPYlNuZ21Q

https://t.ly/Wgdhy