La Casa di Carta 5 segnerà l'ultima stagione della serie creata da Alex Pina e prodotta da Vancouver Media per Netflix e vedrà l’ingresso nel cast originale di due new entry. Il finale sarà all'altezza della fama dell'intera serie?

Solo la quarta stagione ha ottenuto 65 milioni di spettatori, 2 milioni in più della terza stagione di Stranger Things, altra serie cult.

Le new entry porteranno qualcosa in più dando origine a degli spin off oppure diventeranno solo delle meteore?

Le riprese dell'ultima stagione inizieranno il 3 agosto prossimo tra Spagna, Danimarca e Portogallo, mentre la messa in onda è prevista nel 2021.

La Casa di Carta Parte 5 verrà diretta da Jesús Colmenar, Koldo Serra e Álex Rodrigo.