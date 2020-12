Arrivata al Senato, la proposta di legge approvata alla Camera dei Rappresentanti per portare a 2mila i dollari del bonus per il ristoro ai membri delle famiglie colpite dal Covid sembra essersi arenata e difficilmente potrà essere approvata a breve.

A bloccare la legge ci ha pensato il senatore Mitch McConnell del Kentucky, il leader della maggioranza repubblicana, che invece di respingere la proposta ne ha presentata un'altra alternativa in cui sono presenti, oltre a quella dei 2mila dollari, anche altre due richieste di Trump: l'istituzione di una commissione bipartisan che valuti il risultato delle ultime elezioni e la rimozione delle tutele legali per le piattaforme di social media (Repeal of section 230).

Due provvedimenti che, ovviamente, non verranno mai votati dai senatori democratici, impedendo pertanto che agli americani che ne hanno necessità arrivino altri 1.400 dollari di cui sicuramente hanno bisogno.

In questo caos, tra tragedia, paradosso e ironia, arriva puntuale il tweet di Trump che invita il Senato ad approvare l'estensione per portare a 2mila i 600 dollari precedentemente stanziati dal Congresso. Ma a non supportare il provvedimento sono proprio i senatori repubblicani che, in teoria, dovrebbero sostenerlo!