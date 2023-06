In uscita il 05/06/23 il nuovo singolo dell'artista N3oz.

Dopo il suo album s'intitolato "Restart", propone agli ascoltatori un brano non convenzionale dal titolo "Train". Il percorso di N3oz è quello di far valere principalmente la musica, poiché la stessa non ha bisogno ne di nazionalità, ne di particolari convenzioni per essere apprezzata.

L'artista che fa della sua assenza la sua presenza, quale identità risulta sempre celata dietro immagini enigmatiche ed avatar.

Con questo nuovo brano è possibile apprezzare una delle tante sfaccettature di genere che l'artista propone, mantenendo i suoi caratteristici suoni vintage.

Nello specifico abbiamo una traccia veloce di musica elettronica con un beat costante.

"Ascolta il treno che passa sui binari e rifletti sulla musica che risuona nella tua testa".