La Dolce Vita continua a brillare al Sestino Beach di Desenzano (BS), il salotto del lago di Garda, un locale unico ed esclusivo aperto ogni weekend.



Venerdì 1 Aprile 2022 dalle 21:00 ecco un evento musicale tutto da vivere. Si parte con aperitivo e buffet per proseguire con una cena ed il Deborah Bogdan Encuentro Latino Dinner Show.



Special Guest con la loro live music sono i Jay Hermanos, che canteranno alcune canzoni del loro repertorio uscite su Intercool Digital (www.intercool.it).



La loro musica è pura energia. I Jay Hermanos sono i due fratelli siciliani Croce e Traspadano Anzalone che insieme all bresciano Nicholas Bodei danno ad un progetto muscale in cui si sente forte un mix di melodia "Made In Italy", suoni latini e atmosfera caliente. Uniti dalla passione per la musica e lo spettacolo, hanno iniziato il loro percorso artistico a dicembre 2019 quando Paola Peroni li ha scoperti durante un suo DJ Set ed ha iniziato a produrre e promuovere alcune canzoni su Intercool Digital. La prima release "Baciami" dalle sonorità latinoamericane e romantiche parole italiane, poi arriva "Proibita" oltre 100.000 ascolti su Spotify, "Perreo Come In Colombia", "Capitati qui" ed esplodono con "Big Bang" che hanno presentato quest'anno a Casa Sanremo The Club. https://www.intercool.it/jayhermanos



E non è tutto. La serata dell'1 aprile 2022 al Sestino Beach di Desenzano è davvero eccellente dal punto di vista musicale. Special Surprise Guest in console è infatti Paola Peroni, con dj set decisamente scatenato. La dj producer bresciana annuncerà qualcosa di speciale, tra l'altro. Paola Peroni è una tra le dj producer più esperte ed affermate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sui Media Records. Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident dj con lo pseudonimo di DJ Groovy. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital. "Disciplina, è la prima fondamentale regola per intraprendere un percorso, una meta, un sogno da realizzare, osare, aver pazienza e soprattutto saper ascoltare gli altri con la passione per la musica, l'entusiasmo e l'energia di Paola durante i suoi djset. www.paolaperoni.it



1/4 Paola Peroni dj set @ Sestino Beach Desenzano (BS) con i Jay Hermanos Live

Via F. Agello 21/a - 25015 Desenzano del Garda

Info prenotazioni: 329 247 2452