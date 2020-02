2.051 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e "solo" 100 persone nella provincia di Hubei, in calo rispetto alle 139 di sabato. Anche il 94% dei contagiati è stato registrato nello Hubei, epicentro dell'epidemia.

A 70.620, al 16 febbraio, le persone che nella sola Cina si sono ammalate di Covid-19, mentre 1.771 sono quelle decedute. Se il calo, seppure minimo, registrato in questi giorni tra nuovi contagi e decessi dovesse proseguire, forse l'epidemia potrebbe aver raggiunto il massimo della sua espansione.

Naturalmente, se i dati forniti dalla Cina sono quelli reali.

Nel mondo sono 26 i Paesi in cui una o più persone sono risultate contagiate, anche se il luogo dove maggiore è stato in umero dei contagi è una nave, la Diamond Princess, diventata una trappola per le persone a bordo che, adesso, vengono gradualmente riportate nei Paesi di provenienza con voli speciali. L'ultimo dato indicava in 454 le persone contagiate tra gli oltre 3500 passeggeri.

Gli Stati Uniti sono stati i primi a "riprendersi" i propri connazionali, con due voli atterrati oggi in due diverse basi dell'aeronautica, una in Texas e l'altra in California, dove gli ex croceristi trascorreranno un ulteriore periodo di vacanza di almeno 14 giorni prima di essere dimessi.

Altri Paesi, tra cui Australia, Italia, Israele, Hong Kong e Canada, stanno organizzandosi per fare altrettanto.