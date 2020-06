Stasera Paola De Nisco “all’Ora di Amadeus” incontrerà Niky Marcelli. Una delle prima persone a vederlo appena nato fu Oriana Fallaci.

Niky Marcelli, uno tra gli scrittori d’avventura più interessanti del panorama letterario, nel suo ultimo romanzo torna ad indossare nuovamente i panni del “giallista” (il suo precedente thriller L’Ultimo Swing, del 2013, aveva “bruciato” quattro edizioni nei primi quattro mesi) in libreria con La Strega Spiaggiata, edito per i tipi di Santelli Editore che vede protagonista un nuovo interessante personaggio: la detective Anna Bonoli, detta la Lince, ex ispettore di polizia con uno stile di vita un po’ borderline e una certa inclinazione verso il gin.

Ma Niky è uno scrittore a tutto tondo con lui si può discutere dalla cucina con le sue ricette gourmet, fino al look, predilige uno stile sobrio e classico, di ispirazione inglese (adora le giacche di tweed, i maglioni di cachemire e i completi di lino), che tuttavia sdrammatizza e personalizza inserendo spesso dettagli sportivi come i jeans, le Vans (ne possiede una ventina di paia di tutti i colori), le Adidas “Stan Smith” di cui vanta numerosi esemplari e serie speciali.