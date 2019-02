Consob in azione contro i furbetti del trading online

Il mercato del trading online è una miniera d'oro non solo per i broker, che effettivamente hanno titolo per esercitare, ma soprattutto per gli "scammers", ovvero coloro che tentano di estorcere con raggiri il denaro alle persone. Negli ultimi giorni, Consob ha preso provvedimenti contro 3 entità fasulle che tentavano di truffare gli sprovveduti.

Gli ultimi tentativi di truffa smascherati, si basavano sull'invio di email in cui società interbancarie ovviamente fasulle, ma dal nome simile a quello di grandi istituti di credito a livello mondiale, proponevano scambi tra valute tradizionali e criptovalute, ovviamente dopo che l'incauto utente avesse anticipato la somma di denaro relativa all'operazione.

Spesso, questo genere di truffe ha origine da persone che operano in Paesi dell'Est Europa.