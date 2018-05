Ben Dj fa muovere a tempo Dobermahn (Terrazzamare / Jesolo) e Rotonda Bistrò (Milano)

Ben Dj è fa sempre uno dei protagonisti musicali degli spazi più up, in Italia e non solo. La sua musica al Bullona di Milano o agli eventi legati al mitico Calendario Pirelli è un must. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club europei.

A fine maggio, tra i tanti dj set, se ne fanno notare due. Giovedì 24 maggio è in console al Rotonda Bistrò, a Milano, dalle 19 a tarda sera. E' uno spazio decisamente scenografico. Con il suo sound melodico ed energico, Ben Dj sa far emozionare anche ritrovi di questo tipo, non solo discoteche.

Domenica 27 maggio è invece in console all'esclusivo evento Dobermann al Terrazzamare di Jesolo (VE). Dobermahn è un party unico, in cui musica e coreografie in stile etnico si fondono per creare un show coinvolgente. In console con Ben Dj ci sono Andyj e Walterino.

Suonano spesso la musica di Ben Dj, nei loro dj set e nei loro radioshow, leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. Ben Dj da anni è di casa, anzi in console, nei party che contano, in tutto il mondo. Da Ibiza a Miami passando per Miami, Ben DJ non manca mai. Come dicevamo, l'artista è spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018).

24/5 Ben Dj @ Rotonda Bistrò - Milano

27/5 Ben Dj @ Dobermahn c/o Terrazzamare Jesolo (VE)

