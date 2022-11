Spagna torna in concerto a Milano, al Madison. L'artista, che solo su Spotify conta oltre 400.000 ascoltatori mensili, proporrà dal vivo il 19 novembre di 2022 tutti i suoi più grandi successi, sul palco di uno dei locali più storici di Milano. Oggi Madison ha tre anime diverse (ristorante con dehor, sale da ballo e spazio eventi) e per la serata del 19 novembre con Ivana Spagna propone un programma davvero interessante, dal punto di vista musicale e non solo. A chi arriva dalle 20 alle 22 Madison infatti offre un invitante apericena con Royal Buffet.

Oltre al concerto di Ivana Spagna, al Madison di Milano il 19 novembre, c'è anche tanta altra musica di qualità: in Sala 1 liscio con live Battaini Band. In Sala 2 invece ecco DanceMania, con Dj Master, Dj Carlo Lentini, voice Ross e Max.

Ivana Spagna, voce simbolo della dance italiana negli anni '80 ed artista amatissima dal pubblico d'ogni età anche quando canta in italiano, sabato 19 novembre 2022, come dicevamo, è in concerto al Madison di Milano alle 23:30 (Via Giovanni da Udine 28, info 366-2534245 e 339-3986322; ingresso 20 euro con consumazione). L'evento è organizzato in collaborazione con Kontakt Agency, l'agenzia di Francesco Andrisani.



Ma chi è Ivana Spagna?

Dopo anni di gavetta nelle discoteche italiane, Ivana Spagna, nata a Borghetto sul Mincio (Verona), nel 1986 pubblica il singolo "Easy Lady", che in poche settimane raggiunge i vertici delle classifiche, vince il Festivalbar '86 e Vota la Voce come Rivelazione e vende due milioni di copie, restando in Italia al numero uno per sei settimane consecutive. Spagna viene consacrata star a livello internazionale nel 1987 quando il secondo singolo, "Call Me" (3 milioni di copie vendute), si piazza al primo posto dell'Eurochart, la classifica dei singoli più venduti in Europa, davanti a Madonna e Michael Jackson, e al secondo posto nella UK Chart.

Nel 1994 viene scelta da Elton John per interpretare "Il Cerchio della Vita", colonna sonora italiana del film Disney "Il re leone", con cui torna a scalare le classifiche iniziando a cantare in italiano. Segue la partecipazione al Festival di Sanremo con una canzone, da lei scritta, "Gente come noi", che piazzandosi al terzo posto farà entrare definitivamente la cantautrice veneta nel cuore degli italiani. Da allora è stata impegnata ogni anno in tour portando nelle piazze italiane il suo spettacolo, sempre acclamata dal caloroso pubblico che ascolta le sue canzoni da oltre 30 anni: da "Lupi Solitari" a "Every Girl And Boy", da "E io penso a te "a "I wanna be your Wife" , fino a "The magic of Love". Ha pubblicato 20 album; l'ultimo nel 2019, dal titolo "1954".



Discoteca Madison Milano

Via Giovanni da Udine 28, Milano

Telefono, WhatsApp 366 2534245 - 339 3986322

https://madisonmilano94.it

https://www.facebook.com/MadisonMilano94

https://www.instagram.com/madisonmilano94/