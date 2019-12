Come invogliare le persone a seguire abitudini alimentari più sane e combattere l'obesità? Aggiungere sulle confezioni dei prodotti anche la quantità di esercizi che una persona dovrebbe fare per bruciare tutte le calorie che uno assumerebbe mangiandone il contenuto.

Ad affermarlo sono i ricercatori dell'Università di Loughborough guidati da Amanda Daley, in un lavoro pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health in cui si afferma che con questa soluzione si potrebbe ridurre di circa 200 l'assunzione media giornaliera di calorie da parte di una persona.

In cosa consisterebbe, in pratica? È molto semplice. Sulla confezione di ogni prodotto dovrebbe essere scritto quanto tempo, ad esempio, sarebbe necessario correre o camminare per bruciare tutte le calorie in esso contenute. Quindi, se uno mangiasse una tavoletta di cioccolato dovrebbe camminare per 1 ora oppure correre per 25 minuti.

La professoressa Daley spera che una grande catena alimentare o un'azienda produttrice decida di testare questo tipo di etichettatura per avere un riscontro reale su quella che, al momento, va considerata un'intuizione seppure molto logica, tanto da essere sostenuta dalla Royal Society for Public Health che spinge per la sua adozione, nella speranza che questa possa limitare il sempre maggior numero di persone obese ed il loro impatto sui conti della sanità, a causa delle malattie spesso collegate a tale condizione fisica.