Tra Filantropia e Critiche: Ecco il libro che svela l'influenza di Bill Gates sui vaccini e la pandemia

Un libro di Tim Schwab pubblicato nel novembre 2023, intitolato "THE BILL GATES PROBLEM", che esamina come Bill Gates, attraverso la sua fondazione, abbia influenzato la distribuzione di risorse per affrontare la pandemia e ottenuto l'esclusività dei brevetti sui vaccini presso l'Università di Oxford.

L'autore sostiene che Gates, con il suo potere finanziario, abbia orientato settori come istruzione, agricoltura, politiche sanitarie e ricerca scientifica, sollevando interrogativi sulla concentrazione di potere senza coinvolgimento politico diretto.

In particolare, il libro critica la difesa dell'esclusività dei brevetti da parte di Gates durante l'emergenza Covid, evidenziando l'influenza nella gestione dei fondi destinati allo sviluppo dei vaccini e la preferenza per la collaborazione con Big Pharma.