Un uomo è stato travolto da un autobus ieri nel tardo pomeriggio, in via Libertà. Il pedone, M. B. di 52 anni, è stato investito da un mezzo Amat della linea 101, che viaggiava in direzione Statua, mentre attraversava la strada all'altezza di via Gabriele D'Annunzio.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato portato d'urgenza al Villa Sofia dov'è entrato in gravissime condizioni. Dopo è stato trasferito al reparto di Neurorianimazioni.

Sul posto gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere e ascoltato sia l'autista, un 23enne, che altri potenziali testimoni.