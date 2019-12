In occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici COP 25, che si svolge in questi giorni a Madrid, l'Unicef ricorda che tra le sue conseguenze, la crisi climatica ha anche quella di incidere negativamente sulla vita e sui diritti dei minori.

Infatti, a causa dei cambiamenti climatici, circa 503 milioni di bambini vivono in zone ad altissimo rischio di inondazioni a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni, uragani e tempeste, nonché dell'innalzamento del livello del mare. Gli investimenti nella riduzione del rischio di catastrofi, come i sistemi di allarme rapido, possono aiutare a preparare le comunità a proteggere i bambini in caso di eventi meteorologici estremi.

Circa 160 milioni di bambini vivono in zone con alti livelli di siccità - ed entro il 2040, 1 bambino su 4 vivrà in zone di estremo stress idrico. Esistono tecnologie per gestire efficacemente l'acqua, ma maggiori investimenti per aumentare le tecniche possono aiutare a localizzare, estrarre e gestire l'acqua in modo sostenibile.

Circa 300 milioni di bambini respirano aria tossica con 17 milioni di loro hanno meno di 1 anno di età. Questi bambini vivono in aree in cui i livelli di PM2.5 superano di sei volte i limiti internazionali fissati dall'OMS. Questo ha un effetto negativo immediato e a lungo termine sulla loro salute, sulle funzioni cerebrali e sullo sviluppo. Fonti di energia più pulite e rinnovabili, l'accesso a prezzi accessibili ai trasporti pubblici, più spazi verdi nelle aree urbane e una migliore gestione dei rifiuti che impedisca la combustione aperta di sostanze chimiche nocive possono contribuire a migliorare la salute di milioni di persone.

L'aria tossica - causata in gran parte dalle emissioni di carbonio e da altri gas serra - ha gravi conseguenze per i bambini piccoli, contribuendo alla morte di circa 600.000 bambini sotto i cinque anni ogni anno a causa di polmonite e altri problemi respiratori. Pur conoscendone i pericoli, molti luoghi con alti livelli di inquinamento non dispongono di sistemi di monitoraggio a terra per misurare regolarmente il problema. Solo il 6% dei bambini africani, ad esempio, vive a meno di 50 km da una stazione di monitoraggio a terra.

Il numero di bambini sfollati a causa di eventi meteorologici estremi nei Caraibi è aumentato di sei volte negli ultimi cinque anni. Dal 2014 al 2018, 761.000 bambini sono stati sfollati internamente, rispetto ai 175.000 bambini sfollati tra il 2009 e il 2013. Strategie che limitano lo sfollamento forzato e accorciano i tempi di riabilitazione in modo che le famiglie possano tornare a casa sono fondamentali.

«Dagli uragani alla siccità, dalle inondazioni agli incendi, le conseguenze della crisi climatica ci riguardano tutti, colpendo maggiormente i bambini e minacciando la loro salute, istruzione, protezione e sopravvivenza», ha dichiarato Gautam Narasimhan, consigliere senior UNICEF per il cambiamento climatico, l'energia e l'ambiente. «I bambini sono attori essenziali per rispondere alla crisi climatica. È nostro dovere nei loro confronti mettere tutti i nostri sforzi per trovare soluzioni che sappiamo possono fare la differenza, come ridurre la vulnerabilità ai disastri, migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire che lo sviluppo economico non avvenga a scapito della sostenibilità ambientale».