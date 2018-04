GzL pubblica Communication Broken EP (Petra Beat Records)

Un anno fa, nella primavera 2017, usciva il primo EP di GzL, uno degli artisti di maggior successo di Petra Beat Records, label italiana che si sta facendo strada nell'ambito della musica elettronica da ballo di qualità. Da poche ore è invece uscito "Communication Broken", il nuovo EP di un artista ormai davvero ballato in mezzo mondo, visto che la sua "Devils" è ormai un classico, che è stato suonato da decine di top dj. Su Spotify il brano è vicino agli 80.000 ascolti, un traguardo importante per un brano techno di un artista esordiente. Il nuovo EP "Communication Broken" è perfetto per muoversi a tempo ma pure da ascoltare tutto d'un fiato, ad alto volume oppure in sottofondo. E' un viaggio musicale che sembra perfetto come colonna sonora di un film d'autore oppure la musica perfetta per un lungo tratto in auto... La musica di GzL è elettronica ma mai eccessiva, spesso rarefatta, sempre emozionante. Quando il charleston si sovrappone alla cassa batteria è davvero difficile non muoversi a tempo...

GzL - "Communication Broken" EP (Petra Beat Records)

