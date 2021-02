“Salvamamme” è un mondo dinamico: cresce ogni giorno stringendo a sé mamme e famiglie alla deriva.

Le giornate sono a volte di ventiquattrore: come lasciare in strada e nella notte una mamma con il neonato o un bebè privo di tutto e a rischio di vita?

La famiglia in lacrime perché l’ospedale non dimette il neonato senza la carrozzina; decine e decine di mamme fuori dalla porta ogni mattina, ognuna con il suo problema, ognuna con la sua richiesta: lacrime, rabbia, rassegnazione, solitudine… risposte in tempo reale…sorrisi di bimbi in sedi senza porte, dove tutto è accessibile a tutti e migliaia di cittadini sensibili e attenti depositano tonnellate di aiuti, ingestibili a volte.

Ne parleremo con Katia Pacelli e Gabriella Salvatore che saranno ospiti lunedì 15 febbraio alle ore 8:30 nella rubrica “Come se fossimo normali” di Alessandro Battaglia, in onda sulla pagina Facebook Social Talk Web.