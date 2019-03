30 marzo, con Amore Eterno Dylan fa muovere il Bolgia di Bergamo

Dylan Ritmodromo Italiano sabato 30 marzo 2019 porta al Bolgia di Bergamo un Official Party che ha un nome che dice tutto: Amore Eterno. Il Bolgia è ormai da tempo top club che si conferma epicentro della scena elettronica italiana e non solo, mentre il Dylan resta un mito unico tutto da ballare e da vivere.

Il 30 marzo '19 al Bolgia i dj del Dylan continuano a far sognare un pubblico che è cresciuto con loro. In Main Room "I Consiglieri" suonano Tatanka (2ore djset), Cecco dj, Micky VI, Juri Carera, Alex Russo. Voice: Mr Fudo. In Hardore - Frenchcore Room "Gli Inqulini" invece si alternano Art Of Fighters ( 20 years art of fighters set), Ceky the Terrorist vs Thunderkopft, Faster, DJV, Ivan Gabber vs Bloodbeat, Thundercrash. Ingresso Omaggio entro le 23:30



Prevendite online

Bolgia.it/r300319/

Evento Facebook con orari, prezzi, dettagli

https://www.facebook.com/events/289507158391318/

