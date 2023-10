Porto Ercole (Grosseto). In una splendida cornice di storia e bellezza paesaggistica, la pittoresca località di Porto Ercole, cuore pulsante della Costa d’Argento, ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso letterario Argentario e Premio Caravaggio 2023, giunto alla sua settima edizione.

Questo affascinante borgo, non solo celebre per le sue bellezze naturalistiche e il suo retaggio storico come antico porto marinaro fortificato dai dominatori spagnoli, è anche noto a molti come il luogo dell’ultimo respiro del grande pittore Caravaggio, avvenuto nel lontano 18 luglio 1610.

In tale contesto ricco di evocazioni storiche e artistiche, scrittori, poeti, appassionati di letteratura si sono dati appuntamento per celebrare l’eccellenza letteraria contemporanea.

Alla guida dell’evento, la Dott.ssa Laura Pieroni, presidente e organizzatrice, che ha espresso un caloroso benvenuto a tutti i presenti, sottolineando l’importanza di un appuntamento che valorizza la cultura in tutte le sue forme.

Il concorso, patrocinato dal Comune di Monte Argentario, ha premiato gli autori nelle diverse sezioni di narrativa e poesia, abbracciando opere di narrativa lunga e breve, sia edite che inedite, romanzi, racconti e raccolte di racconti, oltre alla sezione dedicata alla poesia singola.

Ma non è tutto: sono stati assegnati anche premi speciali per specifici generi, tra cui narrativa storica, fantasy, giallo/thriller/noir, narrativa d’emozione e, naturalmente, il Premio Caravaggio, riservato all’autore che si è particolarmente distinto in tutte le categorie, un omaggio al legame profondo tra la località e il celebre pittore.

I premi, di notevole prestigio, consistono in attestati personalizzati, trofei in cristallo, un conio esclusivo realizzato appositamente per l’occasione e pregevoli penne stilografiche da collezione.

Il climax della cerimonia è stato raggiunto con l’annuncio dei vincitori, preceduto da un vibrante applauso in onore di tutti i partecipanti, che con il loro talento e impegno hanno reso possibile questo evento.

La giuria, composta da esperti del settore, ha avuto l’arduo compito di selezionare e valutare le opere presentate, in un concorso che ha visto una partecipazione numerosa e di alto livello.

Concludendo, l’edizione 2023 del concorso letterario Argentario e Premio Caravaggio conferma la sua importanza nel panorama culturale italiano, promuovendo e valorizzando la letteratura in un contesto di indiscutibile valore storico e paesaggistico come quello di Porto Ercole. Appuntamento, dunque, alla prossima edizione.

Premio Caravaggio 2023 Daniele Cellamare (Foggia) “Il drago di Sua Maestà”, Les Flaneurs Ed.

Premio carriera letteraria 2023 Maria Primerano (Catanzaro) “Niccolò Paganini il demonio in frac”, Helicon Ed.

Sezione A – Narrativa edita Podio

1° Pierluigi Vito (Viterbo) “I prigionieri”, Augh! Ed.

2° Luca Cantarelli (Parma) “All’ombra di una foglia di pino”, Apollo Ed.

3° Linda Arnaudo (Cuneo) “Sterilità”, Albatros Ed.

Sezione A – Narrativa edita raccolta racconti Podio

1° Gianni Virgadula (Milano) “Storie dell’impossibile, 6 racconti del fantastico e dell’orrore”, M.Vetri Ed.

2° Pietro Rainero (Alessandria) “Cose strane e meravigliose”, Il Convivio Ed.

3° Gianluca Di Stefano (Milano) “Accademico del nulla e altri raccont”i, Albatros Ed.

Sezione A – Narrativa edita d’emozione Podio

1° Massimo Calvi (Milano) “L’uomo che guardava la montagna”, San Paolo Ed.

2° Mario Pastore (Torino) “…E poi?”, Pegasus Ed.

3° Rudy Pesenti (Bergamo) “E’ tutto perfetto, Another coffe”, Stories Ed.

Sezione A – Narrativa edita/ Fantasy/ Fantascienza /Horror Podio

1° -Mehdi Ben Temime (Firenze) – Stefano Rossi (Firenze) x 2 “Miseria ladra – Una disavventura di santi e pollastri”, Amazon Ed.

2° Stefano Megliolardi (Reggio Emilia) “Transfer 2093″, Le Mezzelane Ed.

3° Marco Patrignani (Viterbo) “Games cheater”, La Caravella Ed.

Sezione A – Narrativa edita storica Podio

1° Alessandro Porri (Roma) “Rosso di sangue e di vino”, Pan di lettere Ed.

2° Stefano Ventura (Cremona) “Il monile d’avorio – La donna faraone e la profezia del dodicesimo inca”, A. Curcio Ed.

3° Paolo Cioffi (Potenza) “Graegoth”, Villani Ed.

Sezione A – Narrativa edita Giallo / Thriller / Noir Podio

1° Franco Busato (Milano) “L’ottava maledizione” di Otzi, Mursia Ed.

2° Tiziana Maiolo (Parma) “28 marzo il fattaccio di Viale Famagosta”, Milieu Ed.

3° Riccardo Landini (Reggio Emilia) “Il giallo di Via S.Giorgio”, Newton Compton Ed.

Sezione A – Narrativa edita breve Podio

1° Roberto Fiorentini (Cremona) “Oreste”, Montedit Ed.

2° Morena Festi (Bologna) “Frammenti di noi”, Giovane Holden Ed.

3° Pierpaolo Fiore (Cosenza) “Il sogno di Carmine”, da “Racconti tra le nuvole”, LoGisma Ed.

Sezione B – Narrativa inedita Podio

1° GiorgioGalli (Roma) “Della Morte e dell’Amore”

2° Marco Crivellaro (Verona) “La fotografa di Adolf”

3° Marco Righetti (Roma) “Ho ripreso la morte”

Sezione B – Narrativa inedita breve Podio

1° Roberto De Angelis (Roma) “Papillon”

2° Luisa Trimarchi (Brescia) “Lettera per una donna”

3° Salvatore Galisi (Napoli) “In fondo alla strada”

Sezione C – Poesia edita Podio

1° Maurizio Bacconi (Grosseto) “L’ultima notte di Tiburzi”, OAK Ed.

2° Maria Gabriella Paci (Arezzo) “Stasera non è tempo…”, da “Sfogliando il tempo”, Helicon Ed.

3° Francesca Fazio (Roma) “Il percorso magico”, Marcianum Press Studium Ed.

Sezione D – Poesia inedita Podio

1° Andrea Marchetti (Roma) “Caravaggio”

2° Fausto Marseglia (Napoli) “Non credete ai poeti”

3° Stefania Alvino (Avellino) “Il mio mare”