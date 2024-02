"Ho provato riconoscenza per una città che mi ha aspettato per due anni, anzi tre. Quando sono arrivato con le ginocchia sfasciate, Firenze mi ha coccolato e rispettato.

Non solo, una volta torno alle tre di notte da Cesena, dove avevo segnato due gol con la Nazionale, e il viale che porta da me è pieno di gente che vuole festeggiarmi. Come fai a dimenticarti una cosa così?

Io non volevo lasciare la Fiorentina, avevo 23 anni, stavo comprando casa, mi ero sposato, aspettavo una bambina, ma i Pontello mi avevano già venduto.

Sono andato due volte a Roma a parlare con Cecchi Gori e lui mi disse che se non andavo alla Juve non gli facevano comprare la società. E così sono passato per mercenario".



57 anni oggi per uno dei più grandi calciatori ad aver vestito la nostra maglia.



136 gare, 55 gol in viola.



Roberto Baggio