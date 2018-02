doveeravamorimasti, il nuovo cd del cantautore bolognese Riccardo Cesari al Bravo Caffè

#doveeravamorimasti è il titolo del primo album del cantautore bolognese Riccardo Cesari, che presenta dal vivo mercoledì 7 febbraio al Bravo Caffè di via Mascarella.

#doveeravamorimasti è un album dal sound moderno, contaminato da alterazioni derivate dal jazz, dal blues, dal cantautorato e dal pop degli ultimi trent’anni. Il titolo esprime il desiderio di riprendere il controllo della propria vita, il chiedersi, appunto, “dove eravamo rimasti?”. Il disco racchiude dialoghi con persone lontane, ma meno distanti di quanto si pensi, ritratti di persone e di sentimenti che fanno parte della vita di tutti. Nei sette brani contenuti nell’album, si racconta la vita, quella vera, che ha lasciato segni e che ne lascerà ancora. L'album pubblicato lo scorso novembre, vede la collaborazione di numerosi musicisti protagonisti della scena nazionale come Max Messina batterista e fondatore della bolognese Liquido Records, Antonello D’Urso chitarrista di Luca Carboni, Franco Battiato e Angelo Branduardi, e poi Andrea Torresani bassista di Eros Ramazzotti, Raphael Gualazzi, Giusy Ferreri e molti altri, Fulvio Ferrari tastierista di Luca Carboni e Francesco Moneti, il violino dei Modena City Ramblers. Lo spettacolo comprende oltre i brani del disco, anche cover e tributi con cui Riccardo renderà omaggio i cantautori che più lo hanno influenzato nel suo percorso musicale. Presenterà la serata lo scrittore bolognese Matteo Bortolotti.

Sul palco Riccardo Cesari (voce), Giacomo Da Ros (basso), Antonello D'Urso (chitarre), Andrea "Satomi" Bertorelli (tastiere), Max Messina (batteria), Gioia Casolari (cori), Vania Gualandi (cori) e special guest Francesco Moneti (violino) dai Modena City Ramblers.



Mercoledì 7 febbraio

Ore 22

Bravo Caffè

Via Mascarella, 1 - Bologna

Ingresso Libero

Infoline 051266112