Il gangster movie targato Netflix, The Irishman di Martin Scorsese ha vinto 2 premi ai prestigiosi National Board of Review che annualmente aprono la Stagione dei Premi che porterà alla Notte degli Oscar. Oltre al premio come miglior film ha vinto anche quello per il miglior adattamento firmato da Steven Zaillian.

Tra gli altri premiati spiccano i 2 riconoscimenti assegnati a C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino (miglior regia, miglior attore non protagonista). Senza dimenticare il premio per la miglior attrice assegnato alla favorita Renee Zellweger per Judy che vede sempre più vicina la nomination all'Oscar.