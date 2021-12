Come già fatto dagli altri fornitori di servizi (luce e gas), il Comune ha deciso di avviare l’Auto-lettura del contatore dell’acqua e invita i cittadini a provvedere ai fini della fatturazione relativa all’anno 2021, un modo per accelerare i tempi ed evitare discrasie: l’autolettura infatti consente di ricevere la bolletta elaborata sulla base dei consumi effettuati e non su quelli stimati. Per comunicare la lettura, è necessario disporre del Codice Cliente e il Codice della Matricola Contatore, riportati nell’apposito spazio in fattura.

La lettura comunicata sarà sottoposta ad ulteriori verifiche prima di essere acquisita dai sistemi. Sul sito istituzionale del Comune è presente un modulo editabile, dove inserire i dati, che può essere inviato a mezzo mail all’indirizzo [email protected] oppure presentato all’accettazione del Comune di Milazzo in duplice copia (in modo che venga timbrata la copia, che resta all’utente).

Per scaricare il modulo, cliccare sull’immagine in basso. Per le utenze condominiali il contatore è unico. L’amministratore procede al pagamento della spesa condominiale e poi provvede a una ripartizione secondo millesimi.

L’Assessore Roberto Mellina ha poi voluto ricordare che il 31 dicembre prossimo scadono i termini per sanare l’anomalia dei contratti idrici intestati ai defunti. È possibile procedere alla regolarizzazione contrattuale, senza pagare la tassa di 250 euro o peggio vedersi disattivata la fornitura da parte del Comune.

Sino a quella data il subentro sarà gratuito tra eredi in maniera gratuita salvo il pagamento dell’imposta di bollo. «Mi auguro che tale opportunità sia colta, – conclude Mellina – poiché dal 1° gennaio 2022 si procederà a chiudere d’ufficio tutti i contratti intestati a persone defunte e quindi si sospenderà anche la fornitura idrica. Vorrei che fosse chiaro questo per evitare poi di ricevere le proteste di chi sino ad ora ha fatto finito di nulla».