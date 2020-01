Puntare alle coltivazioni in campo biologico per migliorare la fertilità del terreno, così da evitare scarti in agricoltura garantendo qualità ottimali.

Tecniche di agricoltura 4.0, marchi aggiornati e prodotti vengono presentati a quelle imprese che vogliono sperimentare con innovazione nuove pratiche lavorative .

Sul mercato vengono presentate applicazioni adatte alle coltivazioni di ortaggi in campo biologico con il nome commerciale Vital, un concime organico azotato studiato per diversificare, prima di tutto, il processo di trattamento a fertirrigazione sotto serra, con un’aggiunta in più, migliorare la fertilità del terreno così da avere l'assorbimento radicale delle piante. Questi sono parametri utilizzati per realizzare un concime adatto a dare risposte concrete.

Vital è definito un epitelio animale ottenuto da idrolisi enzimatica di elevatissima stabilità e miscibilità, nonché un organico che presenta un elevato titolo di azoto proteico e amminoacidi levogiri. Agri Trade, azienda operativa nel campo dei prodotti chimici in agricoltura, consiglia questa nuova formula nel continuare l’innovazione scientifica e tecnologica, entrando nel comparto del settore agricolo 4.0, con un obiettivo, quello di evitare scarti in agricoltura investendo nel ramo scientifico per garantire una maggiore sicurezza sia sulla salute di operatori in campo agricolo che sulla qualità dei prodotti avuti dalla terra.



AGRICOLTURA BIOLOGICA, RICERCA SCIENTIFICA E QUELLA NUTRITIVA.



Un messaggio chiaro quello che si vuole comunicare attraverso la ricerca scientifica; garanzia del marchio, tecnologia e benessere così da fare riconoscere come qualità il proprio lavoro, giudicato conforme ai requisiti alle normative di sistema di gestione ISO. Agri Cal, Agri Sol, Agri Up, Fosfato Monoamonico Map 12-61, sono soltanto alcuni dei prodotti, ottenuti da formule scientifiche, inserite in catalogo per i propri clienti garantendo un’elevata professionalità e garanzia di un ottimo risultato.

La ricetta di Agri Trade è quella di occuparsi della nutrizione di piante così da determinare, durante il processo di crescita, lo sviluppo finale per il raccolto creando un prodotto che sappia rispondere alle esigenze del mercato.

Specializzandosi, anche, nel biologico per promuovere la biodiversità delle specie domestiche, nel rispetto dell’agrosistema e dell’ambiente con sostanze di sintesi di origine organica e naturale, salvaguardando la fertilità del terreno, praticando rotazioni culturali e lavorazioni attente al mantenimento della struttura del suolo e delle sostanze organiche evitando forme d’inquinamento così da produrre alimenti di elevata qualità nutritiva.