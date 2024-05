Il mercato delle criptovalute è tornato a ha registrare forti guadagni durante le ultime sessioni.

I token di punta come Bitcoin ed Ethereum hanno accumulato guadagni importanti, tanto che la regina delle crypto torna a far sperare i suoi sostenitori in un nuovo record storico.

Le ragioni alla base dei rialzi sono essenzialmente due: la sempre più imminente fine dell'epoca dei tassi di interesse elevati, e il crescente interesse degli investitori istituzionali verso il settore.