TCL Plex è stato presentato ufficialmente: il primo smartphone a marchio TCL è davvero interessante

Ad IFA 2019, in corso a Berlino, è stato annunciato uno smartphone davvero interessante che rappresenta anche il debutto in questo mondo (con il proprio marchio) di TCL, uno dei colossi del mercato (conosciuto soprattutto per i televisori, ma che ha anche prodotto smartphone poi venduti da brand come Blackberry o anche Alcatel).

Lo smartphone in questione è il TCL Plex.

Il TCL Plex è uno smartphone di fascia media dalle ottime caratteristiche tecniche e che integra anche delle funzionalità molto interessanti.

Questo prodotto arriverà anche in Europa e potrà di certo rappresentare una valida alternativa ai vari dispositivi presenti sul mercato.



Queste le sue principali caratteristiche:

Display: IPS 6.53″ Full HD+, vetro Panada King Glass

CPU: Qualcomm Snapdragon 675

GPU: Adreno 612

RAM: 6GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 256GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie con interfaccia personalizzata TCL UI

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo

Fotocamera posteriore: tripla fotocamera (48MP + 16MP + 2MP), doppio flash LED

Fotocamera frontale: 24MP, f/2.0

Batteria: 3820 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali posteriore, USB di tipo C, jack audio da 3.5 mm, tasto fisico dedicato per Google Assistant