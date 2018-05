Lontano dal potere e dal denaro, la vera missione della Chiesa secondo Francesco!

Guardare a una Chiesa povera! Solo a pensarci mi viene la pelle d'oca.

Lontana dal potere poi...



"Per andare bisogna essere leggeri. Per annunciare bisogna rinunciare. Solo una Chiesa che rinuncia al mondo annuncia bene il Signore. Solo una Chiesa svincolata da potere e denaro, libera da trionfalismi e clericalismi testimonia in modo credibile che Cristo libera l'uomo". Così il Papa al Cammino Neocatecumenale. "E chi, per suo amore, impara a rinunciare alle cose che passano, abbraccia questo grande tesoro: la libertà. Non resta più imbrigliato nei propri attaccamenti, che sempre reclamano qualcosa di più ma non danno mai la pace".

Forse un appello, forse solo un modo di apparire, papa Francesco continua la sua marcia controvento in una Chiesa sempre più avara e viziosa.

Potere e denaro fanno parte del quotidiano. Preti e similari, non tutti per fortuna, si arricchiscono predicando bene e razzolando anche.

Danaro e solo danaro, contro ogni schema dettato dai canoni storici di una religione caritatevole solo sulla carta.

Tutto questo Francesco lo sa, vuole metterci una "pezza" o, vuole soltanto salvare il salvabile di fronte a cotanta sfacciataggine intrisa di un cinismo che si protrae ormai nei " secoli dei secoli"