La partnership tra Audi Grand Prix Ferrara e il Festival rappresenta una preziosa opportunità per rafforzare il legame con il territorio ferrarese e promuovere la mobilità a zero emissioni.

Nell'ambito di questa collaborazione, Audi Grand Prix Ferrara martedì 11 luglio, in collaborazione con il Ferrara Summer Festival, ha organizzato l’Audi Night, un evento che ha visto la partecipazione attiva di Audi Italia e una totale immersione nelle emozioni del territorio estense. Un’occasione per sottolineare l’impegno Audi nei confronti della comunità locale e la costante propensione del Brand all’innovazione e alla sostenibilità.

Gli ospiti hanno effettuato una visita guidata al Palazzo Crema in via Cairoli (FE) con il leader Grand Prix Bruno Belgioco e alcuni esponenti di Audi Italia, tra cui il direttore Vincenzo Vavalà, il direttore Fabio Leggeri e la manager Debora Scapin.

A seguire il programma ha previsto una cena conviviale all’interno del palazzo e la partecipazione di tutti gli invitati al concerto dell’artista Giorgia all’interno dell’esclusiva Terrazza Vip.

Presenti anche il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini e l’influencer Paolo Zotta. Audi Grand Prix Ferrara Automotive è di supporto logistico al Festival mediante la fornitura agli artisti dei modelli della famiglia Audi e-tron, l’unica gamma BEV premium europea certificata carbon neutral.

“Ringrazio Audì Grand Prix per questa partnership - dichiara l’organizzatore Fabio Marzola - per il supporto che ci ha riservato in questa edizione del FSF23. Sono favorevole all’utilizzo della macchina elettrica, è il futuro e bisogna guardare avanti. Quello di ieri sera è stato un evento doppiamente produttivo perché abbiamo presentato ai Manager di Audi Italia e ai nostri Partner le bellezze di Ferrara e il concerto di Giorgia, che ha fatto emozionare l’intera piazza.”

L’evento è stato organizzato da PRS Eventi, che da tre anni collabora con Ferrara Summer Festival per l’attivazione delle iniziative speciali durante tutta la durata del festival. L’agenzia di eventi si è occupata del progetto nella sua totalità, a partire dall’ideazione del concept fino alla realizzazione dello stesso. Parallelamente, Audi Grand Prix Ferrara organizzerà un contest fotografico che offrirà ai partecipanti la possibilità di vincere alcuni biglietti VIP per il concerto di Madame, in calendario il 21 luglio, garantendo ai fortunati un'esperienza indimenticabile.





UFFICIO STAMPA FERRARA SUMMER FESTIVAL

[email protected]

www.ferrarasummerfestival.it