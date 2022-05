Con sei punti ancora a disposizione, sono sei le squadre di Serie A in lotta per non retrocedere, anche se il Venezia, nonostante la rocambolesca oltre che meritata vittoria odierna, è tra queste la meno accreditata per rimanervi, essendo ancora ultimo in classifica a -3 dal Genoa che lo precede.

Domenica, i veneti, nel loro stadio, si sono imposti per 4-3 sul Bologna, vincendo contro i felsinei entrambi i match stagionali (non accadeva dall'annata 1942/1943) e arrivando così a quota 25 in classifica. La rete del successo è arriva alo scadere con un gran tiro di Johnsen. In precedenza erano andati a segno per il Venezia Henry (4'), Kiyine (19') e Aramu su rigore (78'), mentre per gli ospiti Orsolini (45' + 2'), Arnautovic 55' e Schouten (68').

La sfida tra Salernitana e Cagliari è finita in parità 1-1, con colpi di scena fino all'ultimo, una partita ad alta tensione, che ha offerto persino spunti tecnici di notevole pregio come il quasi gol di Grassi che con un tiro dai 25 metri ha trovato il palo a pochi centimetri dal sette.

I gol tutti nel secondo tempo. La Salernitana è andata in vantaggio al 68' su rigore, per un fallo (impercettibile) di Lovato che Di Bello ha sanzionato con l'approvazione del Var. Dal dischetto Verdi non ha dato scampo a Cragno. La Salernitana sembrava avere in mano il match, ma i Cagliari negli ultimi minuti ha gettato il cuore oltre l'ostacolo.

A tempo scaduto ha prima conquistato un rigore con Baselli poi annullato dal Var e a un paio di minuti dal fischio finale è riuscita a pareggiare con una "fucilata" di testa di Altare, su calcio d'angolo, che Sepe ha potuto solo sfiorare.

In classifica il Cagliari è terz'ultimo con 28 punti dietro alla Salernitana con 29. Nel prossimo turno i campani andranno ad Empoli, già salvo, ed il Cagliari ospiterà l'Inter, in corsa per lo scudetto.

Genoa, Spezia (33) e Sampdoria (33), rispettivamente incontreranno Napoli, Udinese e Fiorentina, mentre il Venezia se la vedrà con la Roma.







Crediti immagine: twitter.com/CagliariCalcio/status/1523361664233398275