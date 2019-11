Menarini ha ritirato dalla vendita il medicinale MucoAricodil, uno tra gli sciroppi più noti per combattere la tosse, basato sull'Ambroxolo cloridrato come principio attivo e commercializzato in tutta Italia.

Quelle ritirate dal commercio sono le confezioni del lotto n. 81001 con scadenza febbraio 2021 e autorizzazione Aic 033561046.

Ciò che più desta perplessità ed anche preoccupazione, trattandosi di un medicinale, è che non si è a conoscenza del motivo del richiamo.