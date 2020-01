Il fumo causato dagli degli incendi nel Nuovo Galles del Sud e nel Victoria è visibile persino dall'Isola del Sud della Nuova Zelanda, che si trova ad oltre 2mila km di distanza.

Questo per spiegare la nuova emergenza incendi che ha colpito l'Australia e che ha costretto il governatore del Nuovo Galles, Gladys Berejiklian, a dichiarare lo stato di emergenza a partire da questo venerdì per i prossimi sette giorni.

Given forecast weather conditions on Saturday & the unpredictable nature of current firefront’s, a State of Emergency has been declared for 7 days commencing tomorrow morning. Please take the advice of our Emergency Services Personnel to stay safe. @NSWRFS pic.twitter.com/LSCZzFqJfL