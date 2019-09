Il paradosso dell'economia, una Fed giusta non piace

L'incertezza della politica commerciale sembra svolgere un ruolo nel rallentamento globale e nella debole produzione e spesa in conto capitale negli Stati Uniti.

Mentre la politica monetaria è un potente strumento che lavora per sostenere la spesa dei consumatori, gli investimenti delle imprese e la fiducia del pubblico, non può fornire un regolamento consolidato per il commercio internazionale.

In altre parole, può provare a curare parzialmente il danno causato da interruzioni del commercio, ma non può effettivamente farli sparire o cambiare il fatto che si tratta di una dinamica di somma negativa.