8 settembre, la Ocean Viking salva 50 persone al largo della Libia

La Ocean Viking, nave di ricerca e soccorso gestita dalle Ong francesi SOS Mediterranee e MSF, poco prima delle 12 di domenica comunicava di essere "attivamente" alla ricerca di potenziali imbarcazioni che la notte scorsa erano state segnalate in possibile pericolo, e per questo, sul ponte aveva aumentato le proprie forze per eventuali avvistamenti.

Poco dopo le 19, ha poi comunicato di aver salvato 50 persone da una imbarcazione in pericolo in acque internazionali al largo della costa libica.

Il salvataggio ha richiesto quasi tre ore per poter essere completato. Tra le persone tratte a bordo vi sono 12 minori e una donna incinta.

La Ocean Viking è una nave di grosse dimensioni progettata proprio per operazioni Sar. Nell'ultima missione effettuata, prima di chiedere un porto sicuro (poi concesso da Malta), sulla nave erano stati ospitati oltre 350 migranti.

Per ora, non è stata comunicata se sia stata ancora avanzata o meno una richiesta per un PoS (porto sicuro).



Nel riquadro sottostante, è possibile verificarne la rotta e, in base a quella, finora la Ocean Viking pare intenda proseguire l'attività Sar di fronte alla Libia.