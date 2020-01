La prima partita che ha aperto il 18° turno di Serie A e del decennio 2020 è stata quella tra Brescia e Lazio.

A segnare la prima rete dell'incontro e la prima del nuovo decennio è stato Mario Balotelli, bravo ad aggirare Luiz Felipe per superare il portiere laziale Strakosha con un diagonale di sinistro, stabilendo un nuovo record particolare: quello di aver segnato la prima rete all'inizio di due decenni.

Balotelli, infatti, quando vestiva la maglia dell'Inter, il 6 gennaio nella partita disputata contro il Chievo, aveva realizzato la prima rete del 2010.

La prodezza, però, non è servita al Brescia per portare a casa un risultato utile. Infatti, la Lazio ha pareggiato al 40' con un rigore causato da un fallo su Caceido da parte di Cistana, che ha rimediato il secondo giallo costringendo le rondinelle a giocare in 10 per il resto della partita.

Nonostante la buona gara disputata nei secondi 45 minuti, la Lazio, come già accaduto a Cagliari, nel recupero ha poi trovato il gol della vittoria con Immobile, arrivato così a 19 reti realizzate nel solo girone d'andata.

Se consideriamo che a seguito del match di Supercoppa vinto contro la Juventus la Lazio ha una partita in meno, è evidente che i biancocelesti si candidano ad essere seri pretendenti per la conquista dello scudetto.

Ma la partita tra Brescia e Lazio è stata caratterizzata anche dai soliti idioti, in questo caso tifosi laziali, che hanno scandito cori razzisti contro Mario Balotelli. Il direttore di gara ha interrotto il match per far leggere allo speaker il messaggio che ricorda al pubblico la possibile sospensione dell'incontro nel caso che i cori venissero ripetuti.

A fine partita Mario Balotelli ha pubblicato sul suo account Instagram il seguente messaggio: "Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allo stadio VERGOGNATEVI!"