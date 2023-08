Il governo pakistano ha concesso l'estradizione in Italia di Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, la 18enne uccisa nel 2021 nella provincia di Reggio Emilia dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Del suo omicidio sono accusati il padre, la madre, lo zio e due cugini.

La notizia dell'estradizione è stata confermata all'AGI dall'avvocato di Shabbar Abbas, dopo che martedì mattina era stata anticipata dalla Gazzetta di Reggio sulla base delle informazioni circolate sui media pakistani. L'avvocato di Shabbar Abbas ha presentato un ricorso all'Alta Corte contro l'estradizione.

Shabbar Abbas era stato arrestato a novembre del 2022 in Pakistan, dove era rimasto latitante per diverso tempo. In questi mesi le udienze che avrebbero dovuto decidere sulla sua estradizione avevano subìto diversi rinvii, mentre in Italia a febbraio era iniziato il processo per l'omicidio della ragazza. Gli imputati sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.

Hasnain Abbas, lo zio della ragazza, e due suoi cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, sono detenuti in Italia: erano stati arrestati in Spagna e Francia ed estradati poche settimane dopo l'omicidio. La madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, è invece tuttora latitante.