Il KingnovyPC Mini PC Gaming si propone come il futuro del gaming nel 2024, integrando le prestazioni eccezionali della RTX2060 12G e del processore i9-12900F. Con Windows 11 Pro preinstallato, questo mini PC offre un'esperienza di gioco senza precedenti.

Dotato del potente processore Intel i9-12900F, con frequenza turbo massima fino a 5,10 GHz, 16 core e 24 thread, questo mini PC è progettato per offrire un'esperienza fluida e reattiva in tutte le tue sessioni di gioco. Con 30M Smart Cache, è in grado di gestire carichi di lavoro impegnativi, garantendo prestazioni straordinarie.

La configurazione avanzata include 32GB di RAM e un veloce SSD PCIe4.0 da 1TB, assicurando tempi di caricamento rapidi e spazio di archiviazione sufficiente per tutti i tuoi giochi preferiti. I doppi slot per RAM DDR4-3200 permettono un'espansione fino a 64GB di RAM (32GB*2), offrendo una potenza multitasking senza compromessi.

La scheda grafica RTX 2060 12G offre una risoluzione 4K UHD, trasformando il tuo spazio gaming in un vero e proprio teatro di intrattenimento. Con porte HDMI 2.0, DP1.4 e DVI, il mini PC supporta fino a tre display per un'esperienza visiva immersiva.

Le connessioni del mini PC includono 4USB 3.2, 4USB 2.0, 2RJ45, 1Optical, 1Audio, 1DC IN, 1HDMI 2.0, 1DisplayPort 1.4, 1*DVI e 2 porte per antenne wireless. Con WiFi 6 (802.11AX) e Bluetooth 5.2 integrati, supporta una connessione stabile e veloce, essenziale per le tue sessioni di gioco online.

Il design compatto, con dimensioni di 270 mm x 215 mm x 55 mm, rende questo mini PC ideale per qualsiasi setup gaming. Approfitta dell'offerta esclusiva su Amazon, applica il coupon e preparati a vivere il futuro del gaming con il KingnovyPC Mini PC Gaming nel 2024.