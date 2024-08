Domenica 18 agosto 2024, gli amanti della natura e della buona tavola avranno l'opportunità di vivere una giornata indimenticabile tra i boschi di Foppiano, a pochi minuti di cammino dal parcheggio di Domobianca365. Questo evento, giunto alla sua quarta edizione, offre un'occasione unica per scoprire le eccellenze gastronomiche dell'Ossola, immersi in un paesaggio mozzafiato a 1100 metri di altitudine.

Lusenvino: Un Percorso tra Sapori e Tradizione LUSENVINO 2024 è un appuntamento imperdibile per chi desidera assaporare i prodotti tipici del territorio ossolano e piemontese. Tra i protagonisti dell'evento spiccano i vini locali, tra cui il Prunent, un'antica varietà di Nebbiolo coltivata in altura, che rappresenta il fiore all'occhiello della viticoltura ossolana. I visitatori potranno degustare una selezione di formaggi d'alpe, ottenuti da latte di mucca e di capra, insieme a insaccati di maiale e selvaggina, lardo e mortadella, tutti frutto di una tradizione secolare che si è evoluta fino a ottenere riconoscimenti nazionali e internazionali.

Un viaggio tra le eccellenze locali Il percorso enogastronomico inizierà alle 10:00 del mattino, con la possibilità di ritirare i calici presso la biglietteria. Con un ticket di 25 euro, i partecipanti avranno accesso alla seggiovia e alle degustazioni distribuite lungo circa dieci tappe nel suggestivo bosco del Foppiano. Tra le aziende partecipanti figurano nomi di spicco come Cantine Garrone, Cantina di Tappia, Azienda Agricola Ca Da Lera, Cantina Cà Vegia, Alverare Ossolano, Azienda Agricola Patrone, Cascina Fiorenza, La Piemontina, Vineria Divino, Polenta di Beura e Runditt, ognuna delle quali rappresenta una pietra miliare nella tradizione agricola e vitivinicola della regione.

Pigiatura dell'uva e musica live: un finale in festa Nel pomeriggio, a partire dalle 17:30, i partecipanti, grandi e piccoli, potranno prendere parte alla pigiatura dell'uva a piedi nudi, un rituale antico che rievoca le tradizioni del passato, seguito alle 18:00 da un concerto live dei Pentagrammi. L'evento si concluderà con una risottata presso il Lusebar, offrendo un'ulteriore occasione per gustare i sapori del territorio in un'atmosfera conviviale.

La viticoltura Ossolana: un patrimonio di storia e tradizione La viticoltura dell'Ossola affonda le sue radici in secoli di storia, con vigneti disposti su ripidi terrazzamenti esposti a sud. Il microclima unico, influenzato dalle montagne circostanti e dai vicini laghi, ha reso questa zona ideale per la coltivazione della vite. Le antiche vigne a piede franco, prefillossera, sono allevate a "toppia" o pergola, mentre i nuovi impianti a Guyot facilitano la coltivazione e garantiscono ottimi risultati. Tra i vitigni coltivati spiccano il Nebbiolo, chiamato localmente Prünent, la Croatina, il Merlot e lo Chardonnay. LUSENVINO 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per chi desidera scoprire i sapori autentici dell'Ossola, in una giornata di festa all'insegna della tradizione e della qualità, immersi nella bellezza incontaminata delle montagne.

(Calogero La Vecchia)

https://www.domobianca365.it/eventi/lusenvino-4/