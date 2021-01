Idee e spunti di riflessione per le strutture ricettive italiane al tempo del covid, all'inizio di un anno segnato dalla crisi di governo, dal graduale ritiro delle finanziarie europee dai mercati italiani considerati più a rischio, tra cui il Mercato del Turismo, e dalle nuove soluzioni proposte dagli istituti di credito italiani per sostenere l'operatività delle aziende italiane - mentre gli albergatori continuano a misurarsi anche con le difficoltà d'incasso dei bonus vacanze entro il termine del prossimo giugno.

"Non propongo soluzioni ma possibilità" - è l'incipit con cui Stefano Mandò, Ad FAS ITALIA - azienda di problem solving alberghiero in forniture per gli alberghi e per la ristorazione - introduce la serie di approfondimenti dedicati agli operatori del settore ricettivo e sviluppati in concerto con le competenze di altri professionisti trasversali a più settori.

La serie si propone di offrire "spunti di riflessione e idee in un periodo in cui l’importante non è che si parli di 'voglia di uscire dalla crisi' ma che se ne parli con l’adeguato spessore di competenze e senza limiti di caratteri" - per mantenersi propositivi anche durante i prossimi mesi di emergenza sanitaria - "Oggi più che mai quando con i miei colleghi parliamo di turismo sostenibile lo facciamo sempre da una prospettiva di ottimizzazione degli investimenti per gli albergatori. L’interesse è quello di fornire strumenti operativi utili anche per il periodo conseguente l’emergenza".