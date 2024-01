Heissluftballon (Il Fiume Va) è una stupenda ballad intrisa di profondi significati connessi all’amore e allo scorrere incessante della vita, prodotta da Bobby Wallisch Jr. - Acid.Prof.



Bobby Wallisch Jr. si è plasmato sotto il sole vibrante di un'epoca rivoluzionaria, navigando tra le note della musica, le avventure marinaresche e la passione per le lingue.

Nel 2013 ha deciso di esplorare le frontiere della musica e di riportare in vita i colori degli anni '60, '70 e '80 nell'evoluzione tumultuosa del nuovo millennio.



Heissluftballon (Il Fiume Va) ha nell’arrangiamento e scrittura del testo la sua unicità e particolarità. Infatti la prima strofa del singolo è scritta e cantata in inglese, la seconda strofa in tedesco e il refrain è totalmente in italiano.

Questa struttura musicale, più unica che rara, riesce a enfatizzare il pathos insito nelle parole, lasciando delicatamente affacciare l’ascoltatore sulle emozioni e i sentimenti che l’autore vive in prima persona.

Un amore liberatorio nella sua bellezza, nel suo essere totalizzante, che va oltre il ripetersi incessante dei processi naturali. Un sentimento a cui abbandonarsi senza, senza alcuna ancora di salvezza.Come ascoltiamo nel testo “Chi ha bisogno di un sogno con un amore così profondo?”.Il brano è aperto da undi chitarra onirico, che introduce l’ingresso deciso e profondo della voce Bobby Wallisch Jr., che ci trasporta nella stanza dove due amanti si abbandonano a loro stessi.

Insieme non temono nessun destino, proprio come il fiume quando scorre lento verso la foce e il mare quando vola verso il cielo.



Un brano intenso, arricchito da un arrangiamento dove trovano spazi archi, chitarre elettriche e intrecci melodici superlativi. Da ascoltare lasciandosi andare tra le braccia della persona amata!