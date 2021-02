Ennesima disastrosa prova del Cagliari nel proprio stadio, sconfitto daI Torino per 0-1 nello scontro diretto per la salvezza. L'allenatore dei granata, Nicola, si aggiudica la prima vittoria in campionato dopo 5 pareggi consecutivi. Il Cagliari di Di Francesco, invece, non vince dal 7 novembre, perdendo 4 delle ultime 5 gare disputate, tutte per una rete di scarto, senza riuscire a segnare un gol.

Nel primo tempo il Cagliari fa la partita, ma Simeone e Joao Pedro non riescono a finalizzare, tanto che il portiere del Torino, Sirigu, finisce per essere inoperoso come il collega Cragno.

Stessa musica a inizio ripresa, anche se alpcune delle conclusioni del Cagliari meriterebbero più fortuna. Con il passare dei minuti, però, la spinta della squadra di Di Francesco si affievolisce, e gli ospiti trovano il gol partita grazie ad un colpo di testa di Bremer che anticipa Godin su un'azione da calcio d'angolo. In contropiede, il Torino va vicino al raddoppio, evitato da Cragno che devia in angolo un tiro a tu per tu di Belotti.

Il primo successo di Nicola sulla panchina del Torino porta i granata a +5 sul Cagliari, che rimane pertanto fermo al terzultimo posto. Nel prossimo turno per gli isolani saranno impegnati, in trasferta allo Scida, nello scontro diretto con il Crotone.

L'ennesima sconfitta per il Cagliari arriva dopo neppure un mese dall'annuncio del presidente rossoblù Tommaso Giulini del rinnovo del contratto a Di Francesco, la cui posizione sulla panchina del Cagliari è più che in bilico. Tanta era la tensione tra i sardi che nessuno si è presentato alla stampa per rilasciare un commento sulla gara.

Due sono i nomi che circolano per sostituirlo: Leonardo Semplici, ex Spal ed ex allenatore della Primavera viola, e Aurelio Andreazzoli, ex Empoli ed ex Genoa.