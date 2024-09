Alla fine, il podio della gara Sprint del GP dell'Emilia-Romagna ha rispecchiato alla perfezione quanto si era visto in qualifica, con le Ducati ufficiali di Bagnaia e Bastianini, rispettivamente al primo e terzo posto, separate dalla Ducati Pramac di Jorge Martin.

Ma per Bagnaia la vittoria è stata più che sudata.

Jorge Martin ha replicato la sua partenza fulminea vista già nel GP di San Marino ed ha subito preso il comando, distanziando leggermente di 6 decimi Bagnaia, che, così come due settimane fa, partiva dalla prima posizione.

Nei primi giri, Martin ha mantenuto il margine iniziale, girando come il pilota piemontese su tempi praticamente da qualifica, fin sotto l'1:31. Lo spagnolo ha fatto miracoli per rimanere in testa, così come Bagnaia per superarlo. E alla fine quest'ultimo ha avuto la meglio, dopo averlo faticosamente avvicinato mangiandogli decimo su decimo ad ogni giro, fino ad approfittare di un errore di Martin all'ottavo, dove è andato largo prima della curva del Carro. Bagnaia ne ha approfittato accumulando un vantaggio di mezzo secondo, che Martin non è più riuscito a recuperare.

Al terzo posto, a circa un secondo da Martin, Enea Bastianini, che pur partendo bene, ha pagato un inizio più lento, riuscendo comunque a mantenere un buon ritmo nelle fasi finali (in un gran premio Martin sarebbe stato sicuramente ripreso).

Ai piedi del podio, Marc Marquez (Gresini Racing), che ha dovuto lottare con Pedro Acosta (GASGAS Tech3) per mantenere la posizione.

A punti anche Brad Binder (Red Bull KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), Marco Bezzecchi (VR46) e Franco Morbidelli (Pramac), nell'ordine per come hanno tagliato il traguardo.

Nella classifica del campionato, Bagnaia riduce ulteriormente il distacco da Martin, portandosi da 7 a 4 punti.

Domani, alle 8:40, il warm-up, mentre la gara del Gran Premio dell'Emilia-Romagna prenderà il vial alle 13:00.





Crediti immagine: x.com/ducaticorse/status/1837498729827348977/photo/2