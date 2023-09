Domenica 10 settembre, le MotoGP saranno di nuovo in pista per disputare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli.

Vicinissimo a Rimini, il tracciato è stato costruito nel 1972, subendo varie modifiche nel corso degli anni. Teatro fisso dei gran premi tra gli anni 80 e 90, Misano è tornato nel calendario della MotoGP dal 2007.

Lo scorso anno, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini vide sul primo gradino del podio la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che sul traguardo superò di soli 34 millesimi la Ducati del team Gresini, guidata da Enea Bastianini.

Nell'edizione 2023, dopo gli incidenti della scorsa settimana in Catalogna, Enea Bastiani in sella quest'anno ad una moto ufficiale di Borgo Panigale, non sarà della partita. Lo sfortunatissimo pilota romagnolo che dopo l'incidente di Portimao era stato costretto a saltare la prima parte della stagione, è stato operato al Policlinico di Modena per le fratture rimediate alla caviglia e alla mano sinistra e sarà costretto a saltare, oltre a quello di Misano, gli appuntamenti in India e Giappone.

Pecco Bagnaia, per cui si temevano gravi conseguenze dopo esser stato investito involontariamente dalla KTM di Binder, invece dovrebbe riuscire a gareggiare: per lui solo ammaccature.



Questi gli orari previsti dal calendario:

Venerdì 8 settembre

10:45-11:30 Free Practice Nr. 1

15:00-16:00 Practice

Sabato 9 settembre

10:10-10:40 Free Practice Nr. 2

10:50-11:05 Q1

11:15-11:30 Q2

15:00-15:25 Tissot Sprint (13 giri)

Domenica 10 settembre

09:40-09:50 Warm Up

10:00-10:35 Rider Fan Parade

14:00-14:50 Gran Premio (27 giri)



Per l'accesso al circuito, per semplificare l'arrivo e il deflusso del pubblico è stato messo a punto un attento piano della viabilità, elaborato dal tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Rimini con il coinvolgimento degli enti e Forze di Polizia interessati.

A questa pagina, tutte le informazioni utili:

www.misanocircuit.com/viabilitamwc